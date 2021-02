(ANSA) - PERUGIA, 28 FEB - È Paola Giulivi la nuova segretaria regionale di Cittadinanzattiva Umbria. L'ha eletta il congresso regionale, che si è tenuto in modalità da remoto con una ampia partecipazione di iscritti.

Componenti del direttivo sono Ornella Ciani, Anna Rita Cosso, Carla Mariotti, Daniele Giocondi, Leonello Mattioli, Gorizia Vergari, Annamaria Ottaviani, Vincenzo Sclafani, Carla Pascolini.

Sempre nel corso del congresso sono stati votati i coordinatori delle assemblee di Narni, Spoleto e Terni. Al termine dello spoglio sono risultati eletti Attilio Luccioli, Leonello Mattioli, Maria Lucia Proietti e Luciano Capoccia.

A rappresentare l'Umbria nella Consulta nazionale di Cittadinanzattiva e degli enti associati saranno Anna Rita Cosso, Carla Mariotti, Adriana Bizzarri, Ornella Ciani.

"Ci attendono sfide da affrontare in tutti i settori della vita sociale - è stato il commento della neo segretaria Paola Giulivi -, salute, politiche dei consumatori, ambiente e giustizia, sono gli ambiti che ci impegneranno nei prossimi quattro anni. Ciascuna tematica si avvarrà del contributo di un focus sui giovani, che rappresentano uno degli elementi fragili della nostra società". Giulivi, consapevole dei tanti nodi individuati e di complessa gestione - è detto in un comunicato di Cittadinanzattiva -, ha espresso "totale dedizione con il nuovo direttivo per essere di aiuto al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dell'Umbria". " Occorrono visioni e competenze - ha concluso -, ma dobbiamo provare con ogni residua energia a stimolare gli amministratori su una sanità al collasso, oltre che su una discutibile gestione dei rifiuti, senza sottacere il triste e sempre attuale problema della violenza di genere". (ANSA).