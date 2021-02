Si interrompe imbattibilità Ternana dopo 24 risultati utili

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - Si interrompe l'imbattibilità della Ternana (serie C, girone C), sconfitta oggi per 2-1 sul campo del Catanzaro dopo 24 risultati utili consecutivi.

La squadra di Cristiano Lucarelli aveva fin qui conquistato 19 vittorie e cinque pareggi, risultando l'unica formazione imbattuta nei campionati professionistici non solo in Italia, ma anche di Germania, Francia, Spagna e Inghilterra.

I rossoverdi - che vantano anche il miglior attacco e la migliore difesa del girone, con 63 reti fatte e 18 subite - mantengono comunque la testa della classifica con un vantaggio di 12 punti sull'Avellino. (ANSA).