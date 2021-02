Covid: va da Gubbio a Fabriano, multa di oltre mille euro

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 27 FEB - Multa da oltre mille euro per un 19enne straniero residente a Gubbio (Perugia) e sorpreso, per l'ennesima volta, a Fabriano (Ancona). A comminare la sanzione gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza della città marchigiana nell'ambito di un mirato servizio di controllo straordinario del territorio. Gli agenti hanno rintracciato il ragazzo nei pressi del centro. Il 19enne, già altre volte era stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa anti covid, in per il divieto di spostamenti fra regioni. Considerata la recidiva, questa volta il verbale è stato di 1.066,66 euro. Nell'ambito dei medesimi controlli, sono state identificate 285 persone, fermati 112 veicoli e controllati 83 esercizi pubblici. (ANSA).