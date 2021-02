A Perugia torna lo "Sbaracco" in versione anti-Covid

(ANSA) - PERUGIA, 27 FEB - Nel centro storico di Perugia i negozi riaprono e lo fanno con una edizione inedita, anti-Covid, dello "Sbaracco", l'ormai tradizionale "saldo dei saldi" di fine stagione. A differenza delle scorse edizioni - spiega il Comune - non si configurerà come un vero e proprio evento, con i classici banchetti che come da consuetudine spuntano qua e là davanti alla vetrine. Sarà invece proposto all'interno dei negozi aderenti all'iniziativa, in ottemperanza a tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni in materia sanitaria. L'iniziativa è promossa dal Consorzio Perugia in Centro e vedrà coinvolti per tutta la settimana i negozi dell'acropoli e dei borghi: non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, ottici, articoli sportivi, artigianato e giocattoli. L'occasione sarà anche quella del lancio delle nuove collezioni Primavera-Estate 2021. Appuntamento da lunedì 1 marzo con il tradizionale orario dei negozi, fino a sabato 6 marzo alle ore 14. (ANSA).