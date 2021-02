Regione, al momento prenotazioni vaccini per chi ha 80 anni

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - In merito alla vaccinazione dei cittadini nati nel 1941 e che potranno eseguire la prenotazione per la somministrazione del vaccino progressivamente al compimento degli 80 anni, in questa fase la campagna vaccinale è riservata a tutti coloro che hanno già compiuto 80 anni alla data della prenotazione, ma nel momento in cui a livello nazionale saranno aperte le prenotazioni per altre fasce di età, quindi dai 79 in giù, le persone che non hanno ancora compiuto 80 anni saranno in automatico inserite nella nuova fascia per accelerare i tempi della prenotazione. E' quanto precisa la Regione. (ANSA).