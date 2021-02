Prosegue progetto formativo #Camera Orienta Digital Edition

(ANSA) - TERNI, 26 FEB - E' già "sold out" il prossimo webinar della Camera di commercio dell'Umbria in programma il primo marzo nell'ambito del progetto formativo #Camera Orienta Digital Edition avviato nella sede di Terni e rivolto alle istituzioni scolastiche della provincia. In totale cento studenti si incontreranno in piattaforma Meet per scoprire quali sono le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale e dal mondo del lavoro nell'ambito del progetto nazionale Impresa 4.0.

A partire dalla digitalizzazione del sistema camerale. L'evento si concluderà con la testimonianza diretta di un imprenditore che cercherà di trasferire ai ragazzi un approccio imprenditivo nella gestione delle scelte. "Nei prossimi cinque anni oltre duemilioni e mezzo di persone entreranno nel mondo del lavoro - sottolinea il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni - e oltre il 60 per cento dovrà essere in possesso di competenze green e digitali (ndr XI rapporto Greenitaly- Unioncamere Fondazione Symbola)- uno scenario che investe in pieno i nostri giovani e le nostre imprese che dovranno misurarsi con nuove sfide".

"In questo quadro il sistema delle Camere di commercio - prosegue Mencaroni in una nota - gioca un ruolo essenziale nell'accompagnamento al mondo del lavoro e nel sostegno alla sfida digitale, e la Camera di commercio dell'Umbria, nata da poche settimane, è già pronta a fare la sua parte".

Sta entrando nel vivo anche il progetto Idee In Azione, avviato in collaborazione con l'associazione Ja Italia. Si tratta di un format di 25 ore di trasferimento di cultura d'impresa che vede al momento impegnati quattro Istituti superiori della provincia di Terni, per un totale di oltre cento studenti. L'idea è quella di far provare ai ragazzi l'esperienza di gestione di un'impresa, dalla messa in campo di un'idea imprenditoriale vincente a tutte le fasi successive di realizzazione. (ANSA).