Da presidente Corte conti "gratitudine" a personale sanità

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Ha aperto la sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario con "un pensiero di profonda gratitudine a tutto il personale sanitario" la presidente, ad hinterim, della Corte dei conti dell'Umbria, Emma Rosati che, a causa del recente aggravarsi della situazione epidemiologica, ha ritenuto "doveroso" non svolgere la consueta cerimonia pubblica in presenza.

"Medici, infermieri e operatori sanitari tutti - scrive la presidente nella sua relazione -, che con il loro instancabile lavoro, anche a prezzo della loro stessa vita, si sono spesi e si stanno spendendo per consentire a tutti i cittadini di affrontare e di risolvere i problemi conseguenti alla grave crisi epidemiologica virale che ci ha devastati nel decorso anno 2020 e che continua ancora a preoccupare l'intero territorio nazionale e locale. A loro va il mio deferente e affettuoso pensiero". (ANSA).