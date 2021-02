Covid, Umbria verso conferma fascia arancione

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - L'Umbria sarebbe confermata in fascia 'arancione' per il rischio Covid. E' quanto emerge da alcune indiscrezioni.

Dopo che sarà ufficializzata la decisione nazionale, la Regione dovrà decidere in merito all'ordinanza, in scadenza, che ha previsto la 'zona rossa' per la provincia di Perugia e un comune di quella di Terni. L'orientamento sarebbe comunque di non prolungarla ma di prevedere alcune misure per le scuole della provincia di Perugia e protocolli per il commercio in tutta la regione. (ANSA).