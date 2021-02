Accordo per riconoscimento economico personale sanità Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Raggiunto, dopo un percorso di condivisione con le Organizzazioni sindacali della Dirigenza e del Comparto, l'accordo per proseguire l'azione di riconoscimento economico nei confronti del personale sanitario impegnato nella gestione dell'emergenza Covid-19 in Umbria.

Prevede che il 25 per cento delle risorse stanziate andrà alla dirigenza medica e sanitaria, un milione 734.671 di euro, e il 75 per cento al comparto sanità, 5 milioni 431.295 di euro.

"L'accordo odierno rappresenta il punto di sintesi di una lunga serie di incontri ai quali ha partecipato sia l'Assessorato alla Salute, che la presidente Donatella Tesei - ricorda l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto - che dimostra la grande attenzione dell'amministrazione regionale verso i lavoratori della sanità che in questo ultimo anno si sono profusi con professionalità e senso di abnegazione, nel garantire l'assistenza ai cittadini per la migliore tutela della loro salute". (ANSA).