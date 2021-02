ANSA-IL-PUNTO/ COVID: quadro Umbria sostanzialmente stabile

(ANSA) - PERUGIA, 26 FEB - Non fa registrare particolari variazioni nell'ultimo giorno l'andamento della pandemia di Covid in Umbria.

I dati giornalieri della Regione mostrano infatti da un lato ancora un calo dei ricoverati negli ospedali, oggi 519, sei meno di ieri, 78 dei quali (uno in più) in terapia intensiva.

Registrati nell'ultimo giorno 331 nuovi positivi, sette morti, 1.030 e 318 guariti. Gli attualmente positivi sono ora sei in più, 8.328.

In lieve aumento invece il tasso di positività degli esami per scovare il virus. Sono stati infatti analizzati 3.715 tamponi e 2.452 test antigenici. Con un tasso di positività totale del 5,3 per cento (ieri 4,2) e del 8,9 sui soli molecolari (era 7,3).

Raggiunto intanto, dopo un percorso di condivisione con le organizzazioni sindacali della Dirigenza e del Comparto, l'accordo per proseguire l'azione di riconoscimento economico nei confronti del personale sanitario impegnato nella gestione dell'emergenza Covid-19 in Umbria. Prevede che il 25 per cento delle risorse stanziate andrà alla dirigenza medica e sanitaria, un milione 734.671 di euro, e il 75 per cento al comparto sanità, 5 milioni 431.295 di euro. "L'accordo odierno rappresenta il punto di sintesi di una lunga serie di incontri ai quali ha partecipato sia l'Assessorato alla Salute, che la presidente Donatella Tesei - ricorda l'assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto - che dimostra la grande attenzione dell'amministrazione regionale verso i lavoratori della sanità che in questo ultimo anno si sono profusi con professionalità e senso di abnegazione, nel garantire l'assistenza ai cittadini per la migliore tutela della loro salute". (ANSA).