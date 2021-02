Recovery: Tesei a Gelmini, capire quale sarà ruolo Regioni

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - "Ho detto al ministro che come Regioni vogliamo capire quale sarà il ruolo delle Regioni nella predisposizione del Recovery plan perché finora non è stato ben definito": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha termine dell'incontro con ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini. La governatrice umbra è coordinatrice di questo ambito per la Conferenza delle Regioni.

"C'è la necessità di cambiare metodo - ha detto Tesei -, serve una interlocuzione diretta con il Governo. Chiediamo di sapere quali saranno gli ambiti d'azione delle Regioni e se queste avranno dei budget dedicati". Obiettivo delle stesse Regioni - ha spiegato ancora Tesei - è anche di fornire il loro contributo ai progetti che saranno presentati all'Europa".

La presidente della Regione si è detta soddisfatta dell'incontro con Gelmini, definito "molto produttivo". "Il ministro - ha detto - ha un approccio diretto e pragmatico. A breve ci sarà anche un confronto con il presidente del Consiglio Mario Draghi e con i ministri interessati al Recovery". (ANSA).