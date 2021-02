Nuovo servizio raccolta differenziata a Passignano

(ANSA) - PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PERUGIA), 25 FEB - Al via da lunedì primo marzo il nuovo servizio di raccolta differenziata nel comune di Passignano sul Trasimeno. Il nuovo progetto di raccolta "L'Unione fa la Differenziata" che coinvolge anche il comune di Castiglione del Lago è stato voluto dall'amministrazione comunale e dal Gestore Tsa/Gest e riguarda sia le utenze domestiche, singole e condominiali, sia le utenze non domestiche che passeranno, da lunedì, a una raccolta domiciliare di tutti le frazioni merceologiche.

Tutti i nuovi calendari di svuotamento sono disponibili nel sito web di Tsa.

A partire dal primo marzo, gli abitanti di Passignano sul Trasimeno potranno inoltre richiedere l'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare di pannolini e quello di raccolta domiciliare degli sfalci entrambi attivabili presso l'Eco-sportello.

E' prevista l'installazione di Ecoisole informatizzate per il conferimento di secco residuo, plastica, carta/cartone e frazione organica entro il mese di marzo: le due Ecoisole verranno installate in via della Vittoria e all'interno del piazzale Eduardo Acton. (ANSA).