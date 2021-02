In restauro affresco cappella chiesa di San Francesco a Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 25 FEB - È cominciato il restauro del primo riquadro della cappella di San Giuseppe nella chiesa di San Francesco a Narni. Intervento promosso e sostenuto dall'associazione Progetto Paideia in accordo con la diocesi e la parrocchia di S. Giovenale e Cassio proprietaria del luogo di culto.

L'opera sulla quale è in corso l'intervento del restauratore Simone Deturres risale al 1571 e venne realizzata dall'artista narnese Torresani. Si trova all'interno di una cappella completamente affrescata, utilizzata negli anni come sacrestia ma anche magazzino.

L'associazione Progetto Paideia dal 2005 è impegnata in vari progetti di volontariato che riguardano in particolare i beni culturali narnesi. Chi ne fa parte svolge tra l'altro, gratuitamente, un'attività di accoglienza dei turisti nella chiesa di San Francesco, raccogliendo offerte volontarie da parte dei visitatori. Il tutto in base a un protocollo con la Curia e la parrocchia di Narni.

Nell'ambito di questa attività è stato realizzato un progetto di restauro degli affreschi sottoposto all'ufficio della diocesi che si occupa di beni culturali e quindi inviato alla Soprintendenza ai Beni culturali che ha espresso parere favorevole. (ANSA).