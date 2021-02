In calo per secondo giorno attuali positivi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - In calo per il secondo giorno gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 8.322, 95 in meno di ieri. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 267 nuovi positivi, 353 guariti e nove morti.

Sono stati analizzati 3.632 tamponi e 2.657 test antigenici.

Con un tasso di positività del 4,2 per cento sul totale (ieri il 4) e del 7,3 (ieri 6,9) sui soli molecolari.

I ricoverati in ospedale sono 525 (15 in meno), 77 dei quali (tre in meno) in terapia intensiva. (ANSA).