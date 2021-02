Coletto, misure? valutiamo con prudenza

(ANSA) - PERUGIA, 25 FEB - "Stiamo valutando con molta attenzione e prudenza alla luce dei dati": l'assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto ha risposto così a una domanda sulle restrizioni legate all'emergenza Covid. La provincia di Perugia e un comune di quella di Terni sono infatti in zona rossa mentre il resto del territorio è arancione.

"Sappiamo - ha detto ancora Coletto - quanto è costato ala popolazione far piegare la curva, alla luce anche di essere stati i primi a gestire la variante inglese e quella brasiliana". Coletto ha quindi ricordato "le difficoltà avute a limitare l'infezione e a rientrare in parametri sopportabili per le strutture ospedaliere". (ANSA).