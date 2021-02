Morto Fiorini Pelosi, medico per 40 anni in Valnerina

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 24 FEB - Un altro grave lutto ha colpito il mondo della sanità dell'Umbria. È infatti deceduto nella notte, nel reparto di terapia intensiva Covid dell'ospedale di Spoleto, dove era ricoverato da oltre un mese a causa delle complicanze del virus, il dottor Fausto Fiorini Pelosi, medico di medicina generale dell'Usl Umbria 2, in servizio per quasi 40 anni tra Scheggino, Sant'Anatolia di Narco e Vallo di Nera. Lo ha annunciato la Regione.

Profondo cordoglio è staro espresso dall'assessore umbro alla Salute, Luca Coletto, che insieme alla direzione dell'Usl Umbria 2 e ai tanti colleghi che hanno lavorato al suo fianco, ne ricordano "le grandi doti umane e professionali".

Il dottor Fiorini Pelosi ha coordinato l'Aft del distretto della Valnerina della Usl Umbria 2, ed è stato per anni - ricorda ancora la Regione - "un punto di riferimento per la comunità e per i professionisti e colleghi dell'azienda sanitaria". (ANSA).