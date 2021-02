Da Solomeo il casual chic di Brunello Cucinelli

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Disinvolto e rilassato, privo di occasione d'uso, basato sul dialogo tra formale e informale: è il casual chic di Brunello Cucinelli per il prossimo inverno, presentato online alla Milano Fashion Week dal borgo umbro di Solomeo.

Il nuovo daywear, dallo stile minimale e raffinato, ha un impatto chiaro e luminoso, spalmato su materiali morbidi e preziosi per suggerire sempre di più un'eleganza naturale e sussurrata. Nel percorso che la moda traccia verso il tempo della rinascita, sono le giacche e i tailleur in jersey il simbolo della sartorialità informale che si modella sulle nuove esigenze, unendo comfort e eleganza. In cashmere, in colori uniti o in fantasie dai toni delicati, in leggere felpe di cotone, le giacche sono fluide e si abbinano a pantaloni dalla silhouette morbida o a gonne dalle linee midi, impreziosite da interventi dall'effetto tridimensionale. Gonne dal volume morbido e a pieghe, in flanella, organza o tulle, sono impreziosite da ricami in mohair ispirati alle righe delle coperte, che uniscono rustico e raffinato, in un ritorno alla natura che è tra le ispirazioni della collezione, non a caso presentato sullo sfondo del paesaggio umbro. (ANSA).