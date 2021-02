Umbria supera mille morti da inizio pandemia Covid

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - L'Umbria ha superato i mille morti per Covid dall'inizio della pandemia. Secondo quanto riporta il sito della Regione con i dieci dell'ultimo giorno sono infatti 1.003.

Registrati altri 262 positivi e 217 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 8.509, 35 più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 4.410 tamponi e 2.835 test antigenici. Con un tasso di positività del 3,6 per cento sul totale e del 5,9 sui soli molecolari.

I ricoverati in ospedale sono 552, quattro in meno di ieri, 79 dei quali, due in meno, in terapia intensiva. (ANSA).