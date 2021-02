Rettore dell'Università di Perugia incontra ambasciatore Messico

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, ha accolto in visita di cortesia l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, accompagnato dal console onorario del Messico in Umbria, Rosa Margarita Blanca. Nel corso della cordiale visita l'ambasciatore ha dichiarato il suo grande amore per l'Ateneo, derivante dalla sua personale esperienza: prima di intraprendere la carriera diplomatica, infatti, negli anni '80, ha svolto attività di docenza presso la stessa Università perugina.

"Per me questo - ha detto - è un ritorno a casa, a fare visita a quello che considero un po' anche la mia Università. Con il rettore Oliviero c'è una grande intesa, ne apprezzo in particolare la visione internazionale e l'estrema concretezza nel voler investire nel futuro dei giovani".

"Senza dubbio - ha sottolineato il rettore -ci avvarremo della grande esperienza in campo internazionale dell'ambasciatore Garcia de Alba Zepeda per suggellare degli accordi internazionali con le più prestigiose realtà accademiche messicane, che preveda lo scambio di docenti ma soprattutto di studenti. Abbiamo discusso anche della possibilità di creare dei percorsi di doppio titolo, che consentano cioè alle nostre studentesse e ai nostri studenti, al termine del loro percorso accademico, di conseguire un titolo valido in entrambi i Paesi".

