Progetto Argento vivo della Caritas a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Ha come obiettivo principale quello di sviluppare una serie di servizi di ascolto e di prossimità finalizzati a stimolare, migliorare e rafforzare la socialità delle persone anziane autosufficienti che vivono o che rischiano di scivolare in una condizione di isolamento sociale, il progetto "Argento vivo" della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, che prende il via in questi giorni con la presentazione sul suo canale YouTube (https://youtu.be/3bu5NPAckUM).

Il progetto, che terminerà a fine 2021 si sviluppa attraverso una serie di servizi e attività di laboratorio virtuali e in presenza (appena sarà possibile), dando anche un'opportunità occupazionale ad alcuni giovani. Attualmente hanno aderito più di 50 anziani. Per partecipare basta contattare Caritas Perugia che ha attivato per l'occasione il servizio di assistenza telefonica dedicato all'ascolto e al supporto delle persone anziane autosufficienti: "Telefono Argento" (333.5694442).

Come slogan sono state scelte le frasi di papa Francesco e del cardinale Gualtiero Bassetti, da sempre molto attenti al mondo degli anziani: "Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti" (papa Francesco); "Gli anziani, chiave di volta dell'architettura sociale" (card. Bassetti). (ANSA).