Maxi blitz antidroga Cc nel Napoletano, un arresto a Terni

(ANSA) - TERNI, 23 FEB - Eseguita stamani a Terni una delle 55 misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Napoli Nord nell'ambito di una vasta operazione antidroga che ha permesso di smantellare una presunta organizzazione criminale dedita allo spaccio.

I carabinieri del comando compagnia della città umbra, in particolare, hanno notificato la misura restrittiva ad un ventisettenne originario dell'hinterland napoletano, ma da pochi mesi trasferitosi a Terni. Secondo gli investigatori l'uomo, nell'ambito della stessa organizzazione, aveva la funzione di pusher e sarebbe stato coinvolto in diversi episodi di spaccio di varie sostanze stupefacenti nel solo territorio di Casoria e non nel ternano, dove aveva unicamente eletto il domicilio.

Dalle indagini coordinate dalla procura di Napoli Nord, realizzate dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Casoria, è emerso che lo stupefacente veniva affidato per la consegna a soggetti incensurati o comunque di giovane età, in alcuni casi anche minorenni, e sempre in piccole quantità in modo da avere meno problemi con le forze dell'ordine. (ANSA).