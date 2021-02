Esperto ipotizza "vicini" picco Umbria nuova ondata Covid

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - "Ci sono alcuni elementi scientifici che ci fanno ipotizzare di essere vicini al picco della terza ondata della pandemia Covid in Umbria": è l'analisi che fa il fisico sperimentale Luca Gammaitoni, docente all'Università di Perugia. "Se continuiamo come negli ultimi tre o quattro giorni la prossima settimana potrebbero cominciare a scendere gli attualmente positivi" aggiunge parlando con l'ANSA.

"Bisogna comunque aspettare e vedere - sottolinea il professor Gammaitoni - mantenendo tutte le precauzioni, perché in ogni caso si tratta di previsioni. Ci sono però elementi scientifici per dire che si può cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel". (ANSA).