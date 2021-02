Coletto, potremmo avere monoclonali in farmacie umbre

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - "Per metà marzo potremo avere nella disponibilità delle nostre farmacie gli anticorpi monoclonali": lo ha annunciato l'assessore regionale umbro alla Sanità Luca Coletto intervenendo in Assemblea legislativa.

L'Aula ha infatti approvato all'unanimità una mozione della Lega che chiede alla Giunta regionale di "attivarsi presso il Governo per avere a disposizione, ai fini di un utilizzo immediato, anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid 19".

"Un obiettivo importante e una ulteriore possibilità di cura" ha sottolineato ancora Coletto parlando del farmaco. "Un ulteriore vantaggio - ha aggiunto - per la cura domiciliare, che potrebbe evitare di intasare le terapie intensive dando risposte a chi soffre già di alcune gravi patologie. Per un altro anno, anno e mezzo dovremo mantenere le precauzioni che stiamo osservando, come dpi e distanziamento". (ANSA).