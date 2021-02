Coletto, in Umbria obiettivo 200 posti in intensiva

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - "Stiamo riparametrando la necessità di nuovi posti letto, con l'obiettivo di arrivare a 200 di terapia intensiva, anche con i moduli che stiamo costruendo": lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto intervenendo in Assemblea legislativa. "Nel 2021 sono previste 1.500 assunzioni e riusciremo a soddisfare le necessità legate all'emergenza" ha aggiunto.

Coletto ha risposto nel question time a un'interrogazione del consigliere del Pd Donatella Porzi con la quale ha chiesto alla Giunta "interventi straordinari circa alcune situazioni riscontrate nell'ospedale di Foligno, come il sovraffollamento dei degenti, gravi carenze di organico infermieristico, l'individuazione aree grigie per sospetti positivi al Covid in reparti e zone non idonee". (ANSA).