Avviato a Villa Umbra laboratorio di rigenerazione urbana

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - Misurare i progressi compiuti in materia di sviluppo sostenibile tramite indicatori affidabili per fornire, da un lato, strumenti di valutazione dell'efficacia delle politiche regionali e, dall'altro, di partecipazione attiva della cittadinanza.

E' quanto si propone il "Laboratorio di rigenerazione urbana" avviato a Villa Umbra, incentrato sullo sviluppo di prototipi di misurazione dell'impatto sociale dei progetti di Agenda urbana, con particolare attenzione al tema della rigenerazione urbana.

Il laboratorio, della durata di 20 ore, prevede incontri mensili fino al prossimo dicembre. L'azione formativa, partita oggi, in materia di riqualificazione del territorio segue di pochi giorni il "Laboratorio assistenza domiciliare adulti" in ambito socio-sanitario, iniziato il 9 febbraio scorso.

Entrambi i laboratori, erogati in modalità digitale, si inseriscono all'interno del progetto "Scuola di Innovazione Sociale" promosso da Regione Umbria e Scuola umbra di amministrazione pubblica in collaborazione con l'Università di Roma "Tor Vergata" e Open Impact, spin off della ricerca.

"Il progetto 'Scuola di innovazione sociale', giunto ormai al secondo anno - spiega l'amministratore unico, Marco Magarini Montenero - prevede tre azioni, coordinate dal servizio regionale della Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore della Regione Umbria, e realizzate dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Il progetto costituisce un intervento di carattere trasversale a supporto dell'azione di sistema che, attraverso la formazione, Regione Umbria sta promuovendo sul territorio per riformare il modello di welfare locale e dare risposte sempre più tempestive ai bisogni della comunità umbra".

La realizzazione della "Scuola di innovazione sociale" è una delle azioni previste dal documento "Aree tematiche e settori rilevanti per la procedura regionale relativa all'attuazione delle misure previste dal Por Fse della Regione Umbria. (ANSA).