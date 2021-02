Nuova fermata a Orte dell'Alta velocità

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Nei prossimi giorni sarà presentato un progetto che ormai è alle fasi di dettaglio: la nuova fermata ad Orte dell'Alta velocità, che andrà ad intercettare un grande bacino del Lazio e dell'Umbria: è quanto ha annunciato l'amministratore delegato di Ferrovie delle Stato, Gianfranco Battisti, nel corso del convegno "Cantieri nel Lazio - investimenti per la ripresa", promosso dalla Regione Lazio, secondo quanto ha riferito l'assessore regionale umbro alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche.

L'assessore Melasecche ha commentato che "le dichiarazioni dell'ad del Gruppo Ferrovie dello Stato sono chiarissime ed accolgono le richieste che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha avanzato per portare, dopo il Frecciarossa Perugia-Arezzo-Milano-Torino (che abbiamo confermato e migliorato, rendendolo accessibile ad un bacino molto più ampio), anche lo stesso servizio a tutta quella parte dell'Umbria meridionale che da Terni attende da anni le stesse opportunità".

"Abbiamo aperto rapporti con Orte - ha sottolineato Melasecche - ma soprattutto, grazie alla presidente Tesei, stiamo intessendo rapporti con il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, per conseguire questo brillante ed importante risultato. Sembra che si tratti non di una semplice fermata ma di un progetto infrastrutturale pesante che vede la stazione di Orte diventare una stazione per l'Alta velocità per cui, a valle dei lavori, partiranno treni direttamente da quella realtà che, come Terontola, è situata a pochi chilometri dal confine con l'Umbria e dai comuni di Terni e Narni. Per questa parte di Umbria - ha proseguito l'assessore - si tratta di un salto di qualità importante che favorirà nuovi investimenti ed insediamenti produttivi". (ANSA).