Morroni,vicenda cavalla albina mamma testimonia eccellenza umbra

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - "L'allevamento umbro di cavalli da corsa, in questo caso da trotto, ha raggiunto livelli di qualità davvero significativi, per certi aspetti scientifici eccezionali, grazie alla passione, tenacia e sacrificio quotidiano di imprenditori come Sergio Carfagna, balzato in questi giorni agli onori della cronaca mondiale con la nascita del primo puledro femmina di Via Lattea, la cavallina albina nata e cresciuta ai piedi della Basilica di Assisi". È quanto afferma il vicepresidente della Giunta regionale dell'Umbria ed assessore all'Agricoltura, Roberto Morroni.

"È la testimonianza concreta - prosegue Morroni, in una nota della Regione - di come, pur fra mille difficoltà strutturali ed economiche acuite dalla pandemia, la qualità e le eccellenze dei prodotti 'made in Umbria' del comparto agricolo, nella fattispecie allevatoriale, non temono confronti. Davvero una bella storia, della quale complimentarsi, estendendo il plauso al settore legato a vari livelli al mondo del cavallo che a questa regione ha sempre dato importanti soddisfazioni". (ANSA).