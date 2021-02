ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, a lavoro personale Lombardia

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - Tra il personale dell'ospedale di Perugia "non ci sono più cluster" Covid. I casi sono stati "tutti isolati" e "sta funzionando molto bene anche il vaccino".

Lo ha assicurato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Marcello Giannico.

Parole rassicuranti nel giorno dell'arrivo dalla Lombardia del personale che dovrà dare supporto a quello umbro.

Giannico ha spiegato che da due settimane "non si rilevano più contagi tra gli operatori sanitari". Ha quindi ricordato che ci sono ancora una cinquantina di persone tra il personale assenti per il Covid. "Dovrebbero rientrare in servizio nei prossimi giorni - ha aggiunto -, visto che per fortuna la maggior parte di questi sono o asintomatici o paucisintomatici".

Intanto i 19 medici e infermieri volontari lombardi arrivati a Perugia hanno sottolineato di volere "ricambiare" l'aiuto ricevuto nei primi mesi della pandemia, grazie all'esperienza maturata sul campo. "In questa fase che stiamo affrontando, sicuramente impegnativa, credo che personale molto preparato possa essere un valore aggiunto per la nostra sanità" ha sottolineato la presidente della Regione, Donatella Tesei, che li ha accolti.

Sul fronte dei dati giornalieri sulla pandemia emergono nell'ultimo giorno più guariti, 161, che nuovi positivi, 97, al Covid. Registrati tuttavia altri dieci morti, 993, con gli attualmente positivi in calo, 8.474, 74 in meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 633 e i test antigenici 612. Con un tasso di positività del 7,79 per cento sul totale (era 8,8 lunedì scorso) e del 15,3 sui soli molecolari (14,9). I ricoverati in ospedale sono ora 556, cinque in più di ieri, 81 dei quali, due in meno, in terapia intensiva. (ANSA).