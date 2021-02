Dg ospedale Perugia, non più cluster operatori

(ANSA) - PERUGIA, 22 FEB - "Non ci sono più cluster in ospedale, visto che li abbiamo tutti isolati, e sta funzionando molto bene anche il vaccino al personale sanitario": così il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, sulla situazione dei contagi nella struttura. Da due settimane - ha aggiunto - "non si rilevano più contagi tra gli operatori sanitari".

Giannico ha quindi ricordato che ci sono ancora una cinquantina di persone tra il personale assenti per il Covid.

"Dovrebbero rientrare in servizio nei prossimi giorni - ha aggiunto -, visto che per fortuna la maggior parte di questi sono o asintomatici o paucisintomatici". (ANSA).