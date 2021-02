Nata puledra 'figlia' cavallina albina Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - "Via Lattea" la cavallina "bianca" nata nell'allevamento di Sergio Carfagna ad Assisi ha partorito negli Stati Uniti il suo primo puledro, una femmina dal mantello baio. A darne notizia lo stesso allevatore umbro, 65 anni.

Il cavallo albino è nato il 5 aprile 2014 all'ombra della Basilica di Assisi, nell'allevamento di Carfagna. Ha quindi iniziato a fare passerella negli ippodromi più importanti d'Italia, per poi approdare nell'ottobre del 2015 in Svezia alla 'corte' dei re mondiali del trotto, Michael Knutsson e Tristan Sjoberg, titolari della scuderia Knuttsson Trotting AB.

Dopo avere superato in Europa la prova di qualifica ed alcune gare in pista in Svezia - riferisce lo stesso Carfagna - è volata negli Usa e all'ippodromo Pocono Downs, e nella Finale del Premio Bobby Weiss ha stabilito il nuovo record di 1.11.3 al chilometro.

Sempre negli Stati Uniti ha iniziato la carriera di fattrice.

'Padre' della puledrina nata ieri è Six Pack, il vincitore del Kentucky Futurity al Red Mile di Lexington. Carfagna, (membro del consiglio dell'Anact, l'Associazione di categoria allevatori di cavalli trottatori) ha dedicato il 'lieto evento' di portata mondiale all'amico inseparabile e guida tecnica della scuderia, padre Danilo Reverberi. "E' davvero un altro miracolo che si verifica - ha detto l'allevatore -, io sono credente fervido e penso che San Francesco abbia fatto la propria parte, la nostra scuderia ed il nostro modo di essere si sono sempre ispirati alla filosofia di vita del Santo al suo amore per gli animali e il creato ad Assisi. L'ippica non deve morire queste notizie straordinarie ci danno la forza per andare avanti nonostante le mille difficoltà che da anni il settore sta vivendo". (ANSA).