Stabili i ricoveri per Covid in Umbria, altri 13 morti

PERUGIA, 20 FEB - Sono stabili a 545 i ricoveri per Covid in Umbria dei quali 86 (tre in più) in terapia intensiva.

E' quanto emerge dai dati giornalieri della Regione aggiornati al 20 febbraio.

I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 363, su 1.423 test antigenici e 3.306 tamponi molecolari processati, con un tasso di positività complessivo del 7,67 per cento (ieri 4) e del 10,98 (era 7,7) sui soli tamponi molecolari.

Si registrano altri 13 morti (972 in tutto) e 269 guariti.

Gli attualmente positivi sono 8.520 (81 in più di ieri).

