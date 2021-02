Giornata personale sanitario: Tesei,grazie vi saremo accanto

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - "Voglio cogliere l'occasione della 'Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socio assistenziali e del volontariato', per rivolgere un profondo e sentito ringraziamento a tutti coloro che in questa lunga fase emergenziale hanno dedicato ogni loro forza per stare accanto, ed essere di infinito aiuto, a tutti gli italiani": è il ringraziamento arriva dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"La giornata celebrata oggi - afferma la presidente in una nota della Regione - è stata istituita proprio come momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio di tutti coloro che si sono messi a disposizione della collettività nel corso della pandemia. Non è un atto dovuto. E' un sincero gesto simbolico di gratitudine che rende merito ai tanti operatori sanitari impegnati nella gestione dell'emergenza, che hanno messo e continuano a mettere a repentaglio la loro vita, a volte anche perdendola. Come Istituzione voglio ringraziarli a nome di tutta la comunità regionale, e voglio ribadire che saremo sempre accanto a loro per coadiuvare, per quello che è proprio del nostro ruolo, il loro lavoro". (ANSA).