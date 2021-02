Direzione Usl Umbria 2, onore a lavoro e impegno del personale

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - "La direzione strategica dell'azienda sanitaria Usl Umbria 2 sente il dovere di onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus che, da un anno, sta segnando la vita del Paese e delle comunità".

Lo dicono in una nota il direttore generale dell'azienda sanitaria, Massimo De Fino, quello sanitario, Camillo Giammartino, e quello amministrativo, Piero Carsili, in occasione della Giornata nazionale dei camici bianchi, che si celebra oggi per la prima volta.

"La giornata nazionale - sottolineano - rappresenta un'occasione importante per rivolgere un doveroso tributo ai 323 medici e 81 infermieri che nel nostro Paese hanno perso la vita contagiati dal Covid. In silenzio e lontano dai clamori hanno compiuto il loro dovere di tutelare la salute, sino all'estremo sacrificio". Per i tre manager la Giornata "è anche l'occasione per rivolgere il più sentito ringraziamento a tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo dell'Azienda Usl Umbria 2 che con grande professionalità, dedizione ed impegno è in prima linea per sconfiggere il virus e salvare vite umane". "I progressi della scienza e l'arrivo dei vaccini - concludono - sono il raggio di luce e l'elemento di fiducia e di speranza che oggi ci rende più forti nella battaglia comune per sconfiggere il virus e tornare presto alla normalità". (ANSA).