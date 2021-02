Atterraggio di emergenza per un ultraleggero, pilota illeso

(ANSA) - PERUGIA, 20 FEB - Atterraggio d'emergenza a Narni, nella tarda mattinata di oggi, per un ultraleggero che ha subito un improvviso calo della pressione del carburante. Illeso un settantaquattrenne alla guida del velivolo, partito da Soriano nel Cimino (Viterbo).

L'ultraleggero - riferiscono i carabinieri - è atterrato in un terreno agricolo adiacente ad un campo volo ed è stato messo subito in sicurezza. Ha riportato danni alle ali ed al motore.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della stazione di Narni. (ANSA).