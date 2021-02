Tesei, chiesto a Governo aiuti per imprese e famiglie

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - "Già da ieri, dopo averne parlato in settimana anche con il Ministro della Salute Speranza, ho inviato una seconda lettera al Governo per chiedere nuovamente che siano riconosciuti i ristori per le imprese e gli aiuti alle famiglie residenti delle zone in cui abbiamo applicato le misure maggiormente restrittive, in aggiunta a quanto già stanziato dalla Regione": lo ha annunciato la presidente umbra Donatella Tesei. Lo ha fatto parlando della proroga della 'zona rossa' per la provincia di Perugia e per un comune di quella di Terni.

"È necessario - ha sottolineato ancora Tesei - prolungare per una ulteriore settimana le ordinanze in scadenza il 21 febbraio, per poter valutare e apprezzare i risultati delle misure restrittive fin qui adottate. Capisco bene il sacrificio a cui sono chiamati gli umbri". (ANSA).