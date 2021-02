Riunito il Comitato tecnico scientifico umbro

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Riunito il Comitato tecnico scientifico della Regione Umbria per esaminare, come accade tutte le settimane, lo scenario epidemiologico legato alla pandemia di Covid. Le indicazioni che emergeranno verranno utilizzate anche per la nuova ordinanza che dovrà adottare Palazzo Donini.

Tra i dati al vaglio del Cts è ipotizzabile che ci siano anche quelli relativi alla diffusione delle varianti al virus sul territorio umbro in base alle ultime indicazioni giunte dall'Istituto superiore di sanità. (ANSA).