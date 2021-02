La Quaresima attraverso gli affreschi nella Basilica di Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Propongono di prendere parte alla compassione di san Francesco per la passione di Gesù in una sorta di Via Crucis prolungata, i frati del Sacro convento di Assisi, durante la Quaresima 2021, attraverso una lettura degli affreschi presenti in Basilica e attraverso riflessioni e di brani musicali.

Gli affreschi del transetto sud della Basilica inferiore, di Pietro Lorenzetti, presentano gli ultimi momenti della vita di Gesù. Ogni settimana viene proposto un breve video "fatto in casa" da alcuni frati del Sacro convento, con il commento artistico ad uno di questi affreschi, assieme ad una proposta di lettura spirituale francescana.

Il primo è già in rete sulle pagine social dei frati e sul sito della Rivista San Francesco.

La Cappella Musicale della Basilica propone cinque incontri musicali con riflessioni di fra Giuseppe Magrino, nei venerdì di Quaresima dal 26 febbraio su Facebook.

Il servizio per la pastorale giovanile dei frati offre infine brevi audio sugli episodi della passione di Gesù affrescati da Pietro Lorenzetti.

Continuano anche le meditazioni serali sul Vangelo di fra Enzo Fortunato sulla pagina Facebook della Rivista San Francesco.

(ANSA).