In Umbria "primi segnali efficacia" misure contenimento

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - In Umbria "cominciano a vedersi i primi segnali d'efficacia" delle misure di contenimento del Covid. Lo ha rilevato il direttore regionale della Sanità Claudio Dario nella conferenza stampa settimanale di analisi dei dati della pandemia. Ha comunque rilevato che rimangono "differenze molto significative" tra la provincia di Perugia, dove più alto è il contagio, e quella di Terni.

Gli esperti del nucleo epidemiologico hanno quindi spiegato che l'incidenza dei casi per 100 mila abitanti "non è più in salita". Hanno tuttavia parlato di dati da confermare nei prossimi giorni. (ANSA).