Direzione Usl 1, grazie a tutto il nostro personale

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - "Ringraziamo tutto il personale dell'azienda che, in questi mesi segnati dalla pandemia del Covid-19, sta svolgendo il proprio lavoro in modo efficace, con notevole competenza e con un grande cuore": è il messaggio della direzione dell'Usl Umbria 1 - il direttore generale Gilberto Gentili, quello sanitario Massimo D'Angelo e l'amministrativo Alessandro Maccioni - in occasione della Giornata nazionale dei camici bianchi.

"Questa pandemia - sottolinea la direzione aziendale - ha ricordato a tutti l'inestimabile valore di chi opera nella sanità. Ognuno nel proprio campo di competenza, nei presidi ospedalieri, nel dipartimento di prevenzione e nei servizi territoriali, sta lottando quotidianamente contro il virus, dedicandosi con umanità ai malati e alle loro famiglie: medici, infermieri, operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio, il personale delle Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) e dei team vaccinali, i medici di assistenza primaria e i pediatri di famiglia, i medici di continuità assistenziale ed il personale a contratto. Ma insieme agli operatori sanitari coinvolti in prima linea vogliamo ringraziare tutto il personale amministrativo, impegnato nelle procedure ordinarie ed in urgenza per il reclutamento del personale, gli acquisti, le donazioni ed il passaggio di informazioni; il servizio informatico, che ha implementato tempestivamente sistemi gestionali ed informativi fondamentali per la gestione delle attività primarie e per la condivisione aziendale ed interaziendale delle informazioni; l'ufficio tecnico e, in generale, tutto il personale che ha supportato e continua a supportare la direzione e i colleghi sanitari in questa difficile e prolungata emergenza".

Ad oggi, l'Usl Umbria 1 conta 3.956 dipendenti a tempo indeterminato e determinato, più il personale convenzionato e a contratto. (ANSA).