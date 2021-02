ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, "segnali efficacia" misure

(ANSA) - PERUGIA, 19 FEB - Da un lato le misure di contenimento della pandemia che in Umbria - rimasta in fascia arancione - cominciano a mostrare "i primi segnali d'efficacia", dall'altro i timori per "un'incidenza molto significativa" delle varianti, inglese e brasiliana: sono i due aspetti che caratterizzano la diffusione del Covid nella regione secondo quanto emerso dalla conferenza stampa settimanale di aggiornamento.

Il direttore regionale della Sanità Claudio Dario ha comunque rilevato che rimangono "differenze molto significative" tra la provincia di Perugia, dove più alto è il contagio, e quella di Terni. Gli esperti del nucleo epidemiologico hanno quindi spiegato che la curva dei casi dopo la salita costante e lineare degli ultimi tempi, da qualche giorno "ha iniziato a flettere".

Lo stesso Dario ha però detto che "ci troviamo di fronte ad una incidenza delle varianti molto significativa che evidenzia come queste stiano sostituendo il ceppo originario". Dopo la conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) di 63 casi totali causati da varianti, 41 dalla brasiliana e 22 dall'inglese, sui 77 campioni inviati, la Regione sta ora aspettando i risultati relativi ad altri 114 tamponi, attesi nel fine settimana.

Scendono intanto i ricoverati Covid in Umbria, oggi 545, nove meno di ieri, in base ai dati aggiornati dalla Regione. I pazienti nelle terapie intensive sono 83, due in meno.

Registrati altri 11 morti, 959, 301 nuovi positivi e 269 guariti. Gli attualmente positivi sono 8.439, 21 più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati processati 3.896 tamponi e 3.546 test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4 per cento (ieri 4,3) e del 7,7 sui soli molecolari (era 8,3).

(ANSA).