Tesei, subito lavorato per ristori alle famiglie

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "La Regione Umbria ha prontamente lavorato per mettere in campo ristori sia per le famiglie, per tutta la problematica legata alla sospensione della didattica in presenza, mettendo in campo tre milioni di euro": lo ha detto la presidente Donatella Tesei in Assemblea legislativa.

Riguardo alle questione delle compensazioni, la presidente ha ricordato che al momento della delibera per la 'zona rossa' - "fatta anche sulle indicazioni dalla Sanità e dell'Istituto superiore di sanità" - "dovesse inserita tra i ristori nazionali". (ANSA).