Squarta, Umbria paga più di tutti da punto vista economico

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "L'Umbria sta pagando più di tutti dal punto di vista economico la crisi sanitaria": lo ha sottolineato il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marco Squarta, intervenendo in Assemblea legislativa (della quale è presidente). "Veniamo da tra settimane di zona arancione, da due di rossa e non sappiamo cosa sarà la prossima, quindi una situazione veramente difficile, quasi insostenibile da parte dei commercianti e del mondo produttivo" ha aggiunto.

"La Regione i soldi ce li ha messi - ha sottolineato Squarta - ma tutti coloro che hanno onestà intellettuale sanno che con le risorse regionali non è possibile arrivare a coprire questa situazione drammatica. Per questo lancio un appello: ho sentito la leader di FdI Giorgia Meloni e mi ha detto che è pronta a sostenere da domani, seppure unica forza di opposizione in Parlamento, un'azione che preveda ristori nazionali immediati e importanti per l'Umbria. Lo stesso appello lo rivolgo agli altri partiti presenti in Aula, molti già in maggioranza, Pd, M5s ma anche Lega e Forza Italia, perché questa situazione è insostenibile. Se non c'è un aiuto immediato da parte del Governo rischiano di saltare dalla prossima settimana tantissimi commercianti e imprese. Mi auguro che nelle prossime ore, non giorni, gli altri partiti con i loro leader si adoperino perché entro questo fine settimana - ha concluso Squarta - possano arrivare aiuti concreti alla nostra Umbria". (ANSA).