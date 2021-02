Prima fermata Frecciarossa a Terontola

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Storica inaugurazione della fermata alla stazione di Terontola del Frecciarossa diretto a Milano e Torino. Il treno, partito da Perugia alle 5,24, con a bordo anche l'assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Umbria, Enrico Melasecche, è arrivato puntualissimo nella stazione di Terontola.

"Ho salutato i presenti a nome della presidente Tesei particolarmente impegnata in queste ore sul fronte sanitario - ha affermato Melasecche - e proprio a suo nome ho invitato il presidente toscano Giani a venire in Umbria per un confronto sui progetti dei nostri territori. Ho proposto la predisposizione di un protocollo di intesa, analogo a quello che abbiamo già concordato con la Regione Marche che sta producendo risultati particolarmente positivi, in cui inserire gli obiettivi comuni per le grandi infrastrutture: dal completamento della E78, Fano-Grosseto, alla completa riapertura, riqualificazione, messa in sicurezza e velocizzazione della Fcu da Sansepolcro a Terni su cui stiamo lavorando da un anno".

L'assessore Melasecche ha anche ricordato l'interesse dell'Umbria ad inserire in quel protocollo la velocizzazione della intera Foligno-Terontola. "Abbiamo soprattutto aperto e consolidato rapporti importanti - ha sottolineato l'assessore - che sono certo daranno in futuro risultati interessanti per entrambe le Regioni". (ANSA).