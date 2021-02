Da Autostrade per l'Italia strumenti per Dad a Itc Terni

(ANSA) - TERNI, 18 FEB - Consegnati all'Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Terni 25 tablet per la didattica a distanza e una Lim, nell'ambito di una più ampia iniziativa promossa sul territorio nazionale da Autostrade per l'Italia, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione. I lavoratori della direzione di Tronco di Fiano Romano hanno incontrato gli studenti dell'istituto, attraverso il loro direttore Salvatore Belcastro, che ha consegnato le strumentazioni per la didattica.

Presente anche l'assessore alla Scuola del Comune di Terni Cinzia Fabrizi: "La sensibilità dimostrata da Aspi con questa iniziativa - afferma l'assessore in una nota di Autostrade - è un segnale di vicinanza alle scuole".

"Siamo veramente felici di essere stati inseriti nell'iniziativa promossa da Autostrade per l'Italia - aggiunge la dirigente scolastica, la professoressa Anna Canestrella - che prevede un concreto supporto alle scuole con la donazione di device per la didattica a distanza e in presenza e di Lim. Donazione che risulta quanto mai utile per supportare il processo di digitalizzazione in atto nella nostra scuola".

Come ha spiegato Belcastro, "Terni è una delle ultime tappe dell'iniziativa avviata da Aspi nelle ultime settimane e che ha visto coinvolti istituti da Nord a Sud d'Italia". L'ampia azione di sostegno alla didattica a distanza promossa da Aspi vede infatti come beneficiari 18 istituti scolastici su territorio nazionale. (ANSA).