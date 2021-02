Bassetti, il cristiano ha sempre motivo per restare in piedi

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - "Viviamo con impegno da uomini e da donne, stando in piedi. Il cristiano ha sempre motivo per restare in piedi anche se c'è la pandemia": è uno dei passaggi dell'omelia pronunciata dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, nella celebrazione eucaristica del Mercoledì delle ceneri, nella chiesa dell'Università del capoluogo umbro.

Il cardinale ha ricordato quanto da lui detto in una recente intervista in cui gli si chiedeva cosa si deve fare in questa Quaresima segnata dalla pandemia: "Se noi accettiamo tutti i sacrifici, tutte le regole che ci vengono richieste - ha risposto Bassetti - anche questo doverci privare di ogni gesto di affetto, di amicizia nei confronti degli altri, che ascesi importante abbiamo già messo in pratica. E se questo lo facciamo anche per il rispetto della nostra salute e per solidarietà verso tutti, diventa al tempo stesso anche un atto di grande carità".

A conclusione della celebrazione - riferisce l'archidiocesi - Basetti ha ricordato che la facoltà di Medicina dell'Università degli studi di Perugia compie 700 anni; era il 18 febbraio 1321 quando papa Giovanni XXII emanò una bolla in cui in Perugia veniva istituita questa facoltà. All'epoca c'era la peste e alcuni medici, come è successo in questa pandemia, sono morti".

"Papa Francesco, per questo importante anniversario - ha detto il cardinale - ha redatto un'altra bolla in cui esprime la sua vicinanza a tutto il mondo accademico e ospedaliero della nostra città per i sacrifici affrontati in questo periodo di pandemia". (ANSA).