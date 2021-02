ANSA-IL-PUNTO/ COVID: vaccini per personale scuole Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 FEB - Alla Regione Umbria sono state consegnate 8 mila dosi (80 scatole) di vaccino AstraZeneca che a partire dalla prossima settimana, saranno utilizzate per l'avvio della vaccinazione del personale scolastico. Come previsto nella Fase 3 del piano d'immunizzazione. In arrivo in Umbria altre 84 scatole sempre di AstraZeneca. A fornire il quadro è stato oggi l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. Nel giorno in cui gran parte della riunione dell'Assemblea legislativa è stata dedicata all'emergenza sanitaria.

Al momento all'Umbria sono stati forniti 42 vassoi di vaccino Pfizer (ciascuno con 1,170 dosi) e ne sono stati utilizzati 31.

Per quanto riguarda il Moderna - ha annunciato Coletto - sono state consegnate 43 scatole (2.300 dosi) che saranno utilizzate per 1.150 soggetti. Di queste sono state utilizzate 10 scatole per la prima dose e altre 10 per la seconda. Dal primo marzo, le 23 scatole rimanenti saranno utilizzate, al 50 per cento, dai medici di medicina generale per la vaccinazione a domicilio degli over 80 non deambulanti.

Relativamente alle vaccinazioni e prenotazioni dei soggetti che hanno compiuto 80 anni, l'assessore ha reso noto che in quattro giorni sono stati vaccinati 4.902 cittadini nati nel 1940 e a gennaio 1941, quindi il 65 per cento dei 7.546 prenotati al 18 febbraio.

Intanto restano stabili, 554, i ricoverati Covid in Umbria nell'ultimo giorno secondo i dati della Regione in base quali passano comunque dagli 83 di ieri agli 85 di oggi i pazienti in terapia intensiva. Registrati altri 15 morti, 948, 319 nuovi positivi e 317 guariti. Gli attualmente positivi sono ora 8.418, 13 meno di ieri. Sono stati analizzati 3.842 tamponi e 3.441 test antigenici. Il tasso di positività è del 4,3 per cento sul totale (ieri 5,4) e dell'8,3 sui soli molecolari (ieri 9,79).

