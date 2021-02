Comune Assisi chiude uffici comunali per aumento contagi Covid

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 17 FEB - Il Comune di Assisi chiude gli uffici comunali per l'incremento dei contagi Covid degli ultimi giorni e della diffusione della variante. Un provvedimento annunciato dalla stessa Amministrazione e in vigore fino al 21 febbraio.

La chiusura riguarda tutti gli uffici comunali tranne che per i servizi indifferibili. Sarà comunque possibile contattare tutte le strutture per telefono o via email. Il Comune spiega che i servizi indifferibili (polizia locale, cimiteri, servizi operativi come pronto intervento e reperibilità, socio-assistenziali, protezione civile) resteranno aperti al pubblico ma "esclusivamente su appuntamento e previa valutazione da parte dell'ufficio dell'effettiva necessità e urgenza della prestazione".

Assisi registra al 16 febbraio 227 attualmente positivi al Covid, con 1.613 casi dall'inizio della pandemia. (ANSA).