ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria più casi e più ricoverati

(ANSA) - PERUGIA, 17 FEB - Più nuovi casi e ricoverati Covid in Umbria. Nell'ultimo giorno sono stati infatti registrati 438 positivi, più 88 per cento rispetto a ieri, 281 guariti e 11 morti, 933. Gli attualmente positivi sono ora 8.431, 146 in più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 4.473 e i test antigenici. 3.631. Con un tasso di positività totale del 5,4 per cento (ieri 2,8) e del 9,79 per cento sui soli molecolari (5,2).

I ricoverati in ospedale sono ora 554 (sette in più), 83 dei quali (uno in meno) in terapia intensiva.

Una diffusione della pandemia che ha portato il Comune di Assisi a chiudere gli uffici comunali per l'incremento dei contagi degli ultimi giorni sul territorio.

Intanto la Regione ha annunciato che partono dal 18 febbraio in Umbria le prenotazioni per il vaccino anti Covid riservate a farmacisti, collaboratori sanitari dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, medici Inps e Inail, medici e odontoiatri iscritti all'ordine, igienisti dentali e assistenti alla poltrona, operatori sanitari e sociosanitari delle strutture residenziali e delle ditte esternalizzate che lavorano all'interno dei presidi ospedalieri e delle strutture residenziali, volontari sanitari e sociosanitari che operano stabilmente all'interno dei presidi ospedalieri. Continuano poi le prenotazioni, per i soggetti non ancora reclutati, tra personale sanitario e sociosanitario delle strutture pubbliche compreso il personale universitario operante negli ospedali e delle strutture ospedaliere private accreditate e convenzionate, specializzandi che svolgono il loro percorso formativo all'interno dei presidi ospedalieri, operatori sanitari e sociosanitario delle strutture residenziali per anziani, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e specialisti convenzionati, personale e volontari delle aziende del sistema di emergenza territoriale e nei trasporti sanitari. (ANSA).