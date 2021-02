Tesei, vita Innamorati legata a lotta per democrazia

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - "Ci ha lasciato Francesco Innamorati la cui vita è fortemente legata alla lotta per la democrazia e alla storia della nostra Regione": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, lo ha voluto ricordare in un suo messaggio.

"Ricordo il nostro incontro in occasione del cinquantesimo anniversario dell'istituzione della Regione Umbria, nella sala dei Notari di Perugia - ha scritto la presidente Tesei -.

Costante nella sua vita, infatti, l'impegno politico e sociale che tra l'altro lo ha portato a far parte del primo consiglio comunale perugino del dopoguerra, ad essere eletto nella prima legislatura regionale contribuendo anche alla stesura dello Statuto della Regione Umbria, nonché a ricoprire il ruolo presidente dell'Anpi. A nome mio e dell'intera Regione il più sincero cordoglio". (ANSA).