Tesei, Speranza ha sottolineato lavoro su varianti

(ANSA) - PERUGIA, 16 FEB - La "condivisione di tutti i percorsi fatti dalla Regione Umbria e l'importanza del lavoro svolto per individuare le varianti Covid" sono stati sottolineati dal ministro della Sanità Roberto Speranza nell'incontro con la presidente Donatella Tesei. A riferirlo è stata quest'ultima.

Per Tesei l'incontro, sia sulle questioni più urgenti della fase emergenziale della pandemia ma anche sul futuro della sanità umbra, è stato "molto proficuo". Con lei anche il rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero.

Riguardo al lavoro sulle varianti, la presidente ha parlato di "un monitoraggio che sarà utile al sistema Paese". "Come ribadito - ha aggiunto - anche dallo stesso ministro, con il quale stiamo infatti analizzando pure i risultati delle zone di contenimento del virus adottate e condivise sempre con lui".

Tesei ha rilanciato anche la richiesta di 50 mila vaccini in più perché "molto utili in questo momento". "Il ministro farà tutto il possibile - ha spiegato la presidente - anche perché pure secondo Speranza nella situazione in cui ci troviamo queste dosi aggiuntive sono assolutamente coerenti con il percorso che stiamo facendo".

Tesei ha poi voluto evidenziare la collaborazione "sempre corretta, puntuale ed attenta" con il ministro Speranza. "Ho avuto buoni rapporti prima - ha detto - e continuerò ad averli ora dopo il cambio di Governo, perché così devono essere i rapporti di leale collaborazione istituzionale". (ANSA).



Nel corso dell'incontro con il ministri Speranza, Tesei ha ribadito le richieste già avanzate la scorsa settimana al Governo riguardanti in maniera particolare l’invio di ulteriori 50 mila vaccini, oltre al numero già richiesto, e la possibilità di avere sia i ristori per le imprese che il sostegno, in aggiunta ai 3 milioni già stanziati dalla Regione, per le famiglie residenti nel territorio umbro interessato dalle misure restrittive regionali. Nate anche - è stato detto - a seguito dell’interlocuzione di Palazzo Donini con lo stesso Ministro, l’Iss e il Cts nazionale. Richieste, nella misura delle possibilità nazionali, condivise dal Ministro. Nel corso del pomeriggio il ministro, la presidente Tesei e il rettore Maurizio Oliviero hanno anche incontrato l’assessore alla Sanità Luca Coletto, il direttore generale Claudio Dario ed i direttori generali delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni e delle Asl 1 e 2, Marcello Giannico, Pasquale Chiarelli, Gilberto Gentili e Massimo De Fino, ed il Commissario per l’emergenza Covid Massimo d’Angelo.